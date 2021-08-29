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    Россия одолела Японию и выиграла домашний чемпионат мира по пляжному футболу

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Японии
    Сборная России по пляжному футболу выиграла чемпионат мира 2021 года, победив в финальном матче команду Японии со счетом 5:2.

    Сборная России по пляжному футболу
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    Сборная России по пляжному футболу

    В составе победителей дубль оформил Юрий Крашенинников, еще по голу забили Федор Земсков, Андрей Новиков и Артур Папоротный.

    Сборная России в третий раз в своей истории выигрывает золотой мирового первенства. Ранее россияне побеждала на турнире в 2011 и 2013 годах, на первенстве 2019 года россияне стали третьими.

    Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы.

    Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходило в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно.

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