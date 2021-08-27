Зарема о тренере «Спартака»: Неконкурентоспособен ни в Европе, ни в России

, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила работу главного тренера команды

В шестом туре РПЛ «Спартак» проиграл на своем поле «Сочи» (1:2). В восьми матчах нового сезона у красно-белых пять поражений.

«По поводу Руя я выразила свое мнение еще в марте. Поэтому данная ситуация для меня вполне ожидаема. Он неконкурентоспособен ни в Европе, ни в России. Чемпион Португалии отправился в Саудовскую Аравию. Для меня вопрос закрыт.

Я не присутствую на матчах при данном тренере. Все происходящее — ответственность беглого спортивного директора [Дмитрия Попова]», — приводит слова Салиховой «Чемпионат».

«Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после шести туров.