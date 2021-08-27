«Локомотив» и «Спартак» узнали соперников по Лиге Европы

В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Россию в этом турнире представят два московских клуба —

«Спартак» попал в группу C, где его соперниками будут «Лестер», «Наполи» и польская «Легия».

«Локомотив» сыграет на групповом этапе с «Лацио», «Марселем» и «Галатасараем».

Группа A: «Лион», «Рейнджерс», «Спарта» Прага, «Брондбю»

Группа B: «Монако», ПСВ, «Реал Сосьедад», «Штурм»

Группа C: «Наполи», «Лестер», «Спартак» , «Легия»

Группа D: «Олимпиакос», «Айнтрахт», «Фенербахче», Антверпен«

Группа E: "Лацио", "Локомотив" , "Марсель", "Галатасарай"

Группа F: "Брага", "Црвена Звезда" , "Лудогорец", "Мидтъюлланн"

Группа G: "Байер", "Селтик", "Бетис", "Ференцварош"

Группа H: "Динамо" Загреб, "Генк", "Вест Хэм", "Рапид" Вена

Матчи первого тура пройдут 16 сентября.

Финал Лиги Европы намечен на 18 мая 2022 года. Матч пройдет на стадионе "Рамон Санчес-Писхуан" в Севилье.