«Локомотив» и «Спартак» узнали соперников по Лиге Европы

«Спартак» попал в группу C, где его соперниками будут «Лестер», «Наполи» и польская «Легия».
«Локомотив» сыграет на групповом этапе с «Лацио», «Марселем» и «Галатасараем».
Группа A: «Лион», «Рейнджерс», «Спарта» Прага, «Брондбю»
Группа B: «Монако», ПСВ, «Реал Сосьедад», «Штурм»
Группа C: «Наполи», «Лестер»,
Группа D: «Олимпиакос», «Айнтрахт», «Фенербахче», Антверпен«
Группа E: "Лацио",
Группа F: "Брага", "Црвена Звезда" , "Лудогорец", "Мидтъюлланн"
Группа G: "Байер", "Селтик", "Бетис", "Ференцварош"
Группа H: "Динамо" Загреб, "Генк", "Вест Хэм", "Рапид" Вена
Матчи первого тура пройдут 16 сентября.
Финал Лиги Европы намечен на 18 мая 2022 года. Матч пройдет на стадионе "Рамон Санчес-Писхуан" в Севилье.