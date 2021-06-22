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    Мухин назвал фантастическим уровень игры на Евро

    Футбол Сборная России Футбол России Евро-2020 (2021) ЦСКА Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Полузащитник ЦСКА и сборной России Максим Мухин поделился своим мнением об уровне футбола на Евро-2020.

    Максим Мухин
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    Максим Мухин

    «Мы разочарованы результатом выступления на Евро. Сборная очень хотела выйти из группы, в Австрии хорошо подготовилась к турниру. По себе знаю, что все игроки отлично чувствовали себя с точки зрения функционального состояния.

    К сожалению, соперников более высокого уровня победить не удалось. Я очень благодарен тренерскому штабу и лично главному тренеру за то, что доверили мне место в заявке на турнир. Еще несколько месяцев назад даже не мог об этом мечтать, а тут не только поехал на чемпионат Европы, но и выходил на поле.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Это совсем другой уровень, можно сказать, что-то из области фантастики. Сразу начинаешь понимать, куда нужно стремиться и сколько работать для того, чтобы соответствовать уровню лучших европейских команд.

    Сегодня мы расстались, Станислав Саламович спокойно донес до нас основные мысли по итогам выступления и пожелал удачи», — приводит слова Мухина «Спорт-Экспресс».

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