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    «Манчестер Сити» готов подождать год ради подписания Кейна

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    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может остаться в лондонском клубе еще на один сезон, информирует ESPN.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    По данным издания, президент «шпор» Дэниэл Леви хочет сохранить форварда, о чем успел заявить одному из претендентов на пост главного тренера команды.

    На Кейна претендует «Манчестер Сити», который ранее предложил за игрока 100 миллионов фунтов плюс кого-то из своих футболистов.

    При этом «горожане» считают, что этим летом трансфер будет сложно осуществить, поэтому могут подождать год ради подписания нападающего.

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    • В минувшем сезоне Кейн принял участие в 35 матчах английской Премьер-лиги, забил 23 гола и отдал 14 результативных передач.

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