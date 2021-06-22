«Манчестер Сити» готов подождать год ради подписания Кейна

Нападающий «Тоттенхэма»может остаться в лондонском клубе еще на один сезон, информирует ESPN.

По данным издания, президент «шпор» Дэниэл Леви хочет сохранить форварда, о чем успел заявить одному из претендентов на пост главного тренера команды.

На Кейна претендует «Манчестер Сити», который ранее предложил за игрока 100 миллионов фунтов плюс кого-то из своих футболистов.

При этом «горожане» считают, что этим летом трансфер будет сложно осуществить, поэтому могут подождать год ради подписания нападающего.

В минувшем сезоне Кейн принял участие в 35 матчах английской Премьер-лиги, забил 23 гола и отдал 14 результативных передач.