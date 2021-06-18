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    Колумбия — Венесуэла. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (18.06.2021)

    «Колумбия» — «Венесуэла». Футбол онлайн, трансляция, составы

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    В 00:00 в группе B Кубка Америки-2021 начнётся матч «Колумбия» — «Венесуэла».

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    Составы команд:

    «Колумбия»: Давид Оспина, Вильям Тесильо, Йерри Мина, Daniel Munoz, Давинсон Санчес, Вильмар Барриос, Эдвин Кардона, Хуан Куадрадо, Матеус Урибе, Дуван Сапата, Луис Мурьель.

    «Венесуэла»: Вилькер Фариньес, Francisco La Mantia, Луис Дель Пино, Alexander Gonzalez, Yohan Cumana, Luis Martinez, Хуниор Морено, Jose Andres Martinez, Кристиан Кассерес, Bernaldo Manzano, Фернандо Аристегиета.

    Предыдущий матч соперников: «Колумбия» — «Венесуэла» 3:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Колумбия» — «Венесуэла» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.04.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Колумбия» со счетом 2:0. Матч между командами «Колумбия» и «Венесуэла» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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