Сборная Колумбии сыграет против команды Венесуэлы во втором туре группового этапа Кубка Америки. Матч пройдет в Гоянии (Бразилия), начало — в 00:00 мск. Колумбия — Венесуэла: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Колумбия

Колумбийцы стартовали на Кубке Америки с тяжелейшей победы над сборной Эквадора — 1:0.

Единственный гол в конце первого тайма забил Эдвин Кардона.

👀 ¡De cerca! Mira el gol de la victoria de @fcfseleccioncol esta noche por 1-0 contra Ecuador 🇨🇴⚽ #CopaAmérica #VibraElContinente

👀 De pertinho! Olha o gol da vitória da Colômbia nesta noite por 1x0 contra o Equador! 🇨🇴⚽ #VibraOContinente pic.twitter.com/WwW1VWUuY4 — Copa América (@CopaAmerica) June 14, 2021

Далеко не все остались впечатлены игрой Колумбии. Некоторые считают, что команде очень не хватает Хамеса Родригеса, который не попал в заявку из-за плохой формы. Интересно, что сам футболист продолжает настаивать, что с ним все в порядке.

Но надо не забывать, что осенью Колумбия проиграла эквадорцам в отборе на ЧМ-2022 со счетом 1:6. Так что минимальная победа в недавнем матче это действительно серьезный успех. К слову, в осенней игре колумбийцы «попали» как раз с Хамесом в составе.

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Также стоит отметить, что в начале июня Коламбия провела два удачных матча в отборе на чемпионат мира. Сначала команда Рейнальдо Руэды разгромила Перу (3:0), а потом была ничья с Аргентиной (2:2).

Венесуэла

Тем временем венесуэльца ожидаемо пока нечем похвастаться. В первом туре Копы они проиграли Бразилии — 0:3.

Венесуэла банально не знала, что делать с Неймаром и остальными бразильскими звездами. Впрочем, второй мяч Венесуэла пропустила только после 60-й минуты, а третий уже незадолго до финального свистка.

В нападении Венесуэла тоже ничего не показала. За весь матч у нее был только один удар в створ.

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Венесуэла потерпела пять поражений в семи последних матчах.

Прогноз и ставка

На Колумбию в этом матче можно поставить за 1.31, ничью букмекеры предлагают за 5.15, а победу Венесуэлы — за 11.00.

Осень колумбийцы достаточно легко обыграли Венесуэлу в квалификации ЧМ — 3:0. Все три мяча тогда были забиты еще до перерыва.

Вряд ли стоит рассчитывать на сенсацию и в предстоящем матче. У Колумбии даже без Хамеса достаточно ресурсов для победы над одной из худших сборных Южной Америки.

Скорее всего, Колумбия забьет не меньше двух мячей и ни разу не пропустит.

Ставка — победа Колумбии с форой (-1,5) за 2.04.