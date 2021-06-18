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    Колумбия снова обыграет Венесуэлу с крупным счетом?

    Колумбия — Венесуэла. Прогноз (к. 2.04) и ставки на Кубок Америки 18 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Колумбия — Венесуэла
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    Колумбия начала Кубок Америки с победы над Эквадором
    Сборная Колумбии сыграет против команды Венесуэлы во втором туре группового этапа Кубка Америки. Матч пройдет в Гоянии (Бразилия), начало — в 00:00 мск. Колумбия — Венесуэла: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Америки-2021. Группа B 18 Июня 2021 года
    Колумбия
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    •  Колумбия 00:00 Венесуэла Венесуэла
  • Каракас
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    Коэффициенты на матч
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  • 5.60
  • 2
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    Колумбия

    Колумбийцы стартовали на Кубке Америки с тяжелейшей победы над сборной Эквадора — 1:0.

    Единственный гол в конце первого тайма забил Эдвин Кардона.

    Далеко не все остались впечатлены игрой Колумбии. Некоторые считают, что команде очень не хватает Хамеса Родригеса, который не попал в заявку из-за плохой формы. Интересно, что сам футболист продолжает настаивать, что с ним все в порядке.

    Но надо не забывать, что осенью Колумбия проиграла эквадорцам в отборе на ЧМ-2022 со счетом 1:6. Так что минимальная победа в недавнем матче это действительно серьезный успех. К слову, в осенней игре колумбийцы «попали» как раз с Хамесом в составе.

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    Также стоит отметить, что в начале июня Коламбия провела два удачных матча в отборе на чемпионат мира. Сначала команда Рейнальдо Руэды разгромила Перу (3:0), а потом была ничья с Аргентиной (2:2).

    Венесуэла

    Тем временем венесуэльца ожидаемо пока нечем похвастаться. В первом туре Копы они проиграли Бразилии — 0:3.

    Венесуэла банально не знала, что делать с Неймаром и остальными бразильскими звездами. Впрочем, второй мяч Венесуэла пропустила только после 60-й минуты, а третий уже незадолго до финального свистка.

    В нападении Венесуэла тоже ничего не показала. За весь матч у нее был только один удар в створ.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Венесуэла потерпела пять поражений в семи последних матчах.

    Прогноз и ставка

    На Колумбию в этом матче можно поставить за 1.31, ничью букмекеры предлагают за 5.15, а победу Венесуэлы — за 11.00.

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    Осень колумбийцы достаточно легко обыграли Венесуэлу в квалификации ЧМ — 3:0. Все три мяча тогда были забиты еще до перерыва.

    Вряд ли стоит рассчитывать на сенсацию и в предстоящем матче. У Колумбии даже без Хамеса достаточно ресурсов для победы над одной из худших сборных Южной Америки.

    Скорее всего, Колумбия забьет не меньше двух мячей и ни разу не пропустит.

    Ставка — победа Колумбии с форой (-1,5) за 2.04.

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