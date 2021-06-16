Лев: Не могу обвинить свою команду в том, что она не пыталась

Главный тренер сборной Германииподвел итоги после поражения от Франции (0:1) в матче 1-го тура Евро-2020.

«Получился по-настоящему напряженный матч, и боролись мы в нем до самого конца. Не могу обвинить свою команду в том, что не пыталась, — выложилась по полной.

Были отрезки матча, в которых мы могли усилить давление на ворота соперника, но выгодных моментов не создавали», — сказал тренер в интервью ZDF.

Сборная Франции набрала три очка и занимает второе место в группе F, по дополнительным показателям уступая команде Португалии, разгромившей Венгрию (3:0). Германия с 0 очков — третья, венгры замыкают квартет.

Во втором туре сборная Венгрии 19 июня примет в Будапеште команду Франции (16:00 мск), а Португалия сыграет с Германией в Мюнхене (19:00 мск).