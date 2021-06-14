Вегхорст: Это был захватывающий матч, и мы одержали заслуженную победу

Нападающий сборной Нидерландовпрокомментировал победу над командой Украины (3:2) в первом матче чемпионата Европы по футболу.

Форвард «Вольфсбурга» забил второй гол голландской команды во втором тайме.

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«Это был захватывающий матч, и мы в итоге одержали заслуженную победу.

На мой взгляд, мы играли очень хорошо на протяжении больших отрезков игры. За исключением, разумеется, тех сумасшедших пяти минут, когда мы дважды пропустили.

В первом тайме у меня было очень мало пространства, но нужно было просто продолжать играть и ждать своего часа, который не замедлил случиться.

Когда настал момент, я сделал то, что было нужно. Поэтому я счастлив», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2020

Голландцы набрали три очка и идут вторыми в группе С. Лидирует Австрия, ранее обыгравшая Македонию (3:1).

У македонцев ноль очков и последняя позиция. Столько же у украинцев, которые пока идут третьими.

В втором туре Нидерланды 17 июня встретятся с Австрией. Украина в этот же день сразится с Северной Македонией.