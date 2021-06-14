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    Малафеев: Шунин не руководил защитой в матче с Бельгией

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    Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал игру голкипера сборной России Антона Шунина в матче с Бельгией (0:3) в первом туре группового этапа Евро-2020.

    Антон Шунин
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    Антон Шунин

    «Я был на матче, мне тоже показалось, что Антон мало говорил. Он не руководил. Показалось, он был слишком сконцентрирован на мяче, на своей позиции. Понятно, что, когда немного шумно и атмосферно, может казаться, что тебя никто не слышит. Но, командуя игроками, ты остаешься в концентрации и фокусе немного другого формата.

    Плюс, игроки слышат вратаря и действуют более уверенно. Я говорю это из своего опыта.

    Общаясь с ребятами, когда я сам играл, они меня просили: "Слава, ты просто говори". Причем иностранцы. Я отвечал: "Я иногда просто докричаться не могу. Тем более, иногда ты можешь меня не понимать". А он говорит: "Неважно. Когда я слышу, что ты кричишь, я понимаю, где ты, понимаю, где ворота, и как складывается ситуация".

    Когда я слышу, я понимаю, что есть такая связь, которая не так осязаема, но существует.

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    • Либо это волнение, либо это такой стиль игры, и я не обращал внимания раньше, но мне показалось, что Антон мало командовал. Исходя из того, что у Семенова мало опыта, крик и подсказ могли ему помочь», — приводит слова Малафеева «Чемпионат».

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