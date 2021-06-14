Малафеев: Шунин не руководил защитой в матче с Бельгией

Бывший голкипер «Зенита»прокомментировал игру голкипера сборной Россиив матче с Бельгией (0:3) в первом туре группового этапа Евро-2020.

«Я был на матче, мне тоже показалось, что Антон мало говорил. Он не руководил. Показалось, он был слишком сконцентрирован на мяче, на своей позиции. Понятно, что, когда немного шумно и атмосферно, может казаться, что тебя никто не слышит. Но, командуя игроками, ты остаешься в концентрации и фокусе немного другого формата.

Плюс, игроки слышат вратаря и действуют более уверенно. Я говорю это из своего опыта.

Общаясь с ребятами, когда я сам играл, они меня просили: "Слава, ты просто говори". Причем иностранцы. Я отвечал: "Я иногда просто докричаться не могу. Тем более, иногда ты можешь меня не понимать". А он говорит: "Неважно. Когда я слышу, что ты кричишь, я понимаю, где ты, понимаю, где ворота, и как складывается ситуация".

Когда я слышу, я понимаю, что есть такая связь, которая не так осязаема, но существует.

Либо это волнение, либо это такой стиль игры, и я не обращал внимания раньше, но мне показалось, что Антон мало командовал. Исходя из того, что у Семенова мало опыта, крик и подсказ могли ему помочь», — приводит слова Малафеева «Чемпионат».

Во втором туре соперником сборной России станет Финляндия. Матч состоится 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск.