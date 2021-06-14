Бразилия — Венесуэла. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (14.06.2021)

В 00:00 в группе B Кубка Америки-2021 начнётся матч

Составы команд:

«Бразилия»: Алисон Бекер, Данило, Маркос Маркиньос, Эдер Милитао, Ренан Лоди, Каземиро, Ришарлисон, Фред, Неймар, Лукас Пакета, Габриэл Жезус.

«Венесуэла»: Хоэль Гратероль, Луис Дель Пино, Alexander Gonzalez, Yohan Cumana, Luis Martinez, Хуниор Морено, Francisco La Mantia, Jose Andres Martinez, Кристиан Кассерес, Bernaldo Manzano, Фернандо Аристегиета.

Предыдущий матч соперников: «Бразилия» — «Венесуэла» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бразилия» — «Венесуэла». Коэффициент ставки — 1.85.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Бразилия» со счетом 1:0. Матч между командами «Бразилия» и «Венесуэла» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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