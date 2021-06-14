Сборная Бразилии сыграет с командой Венесуэлы в первом туре группового этапа Кубка Америки. Матч пройдет 14 июня в городе Бразилиа, начало — в 00:00 мск. Бразилия — Венесуэла: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бразилия

Бразильцы все-таки согласились сыграть на Кубке Америки, хотя до сиз пор не ясно, были ли у них серьезные намерения отказаться от участия в турнире.

Если коротко: футболисты сборной Бразилии были очень недовольны, что узнали о переносе Копы из Аргентину в их страну из СМИ, а не от местных чиновников. Где-то неделю все было в подвешенном состоянии, но в итоге — сыграют, уговорили.

К слову, за это время бразильцы успели провести два матча с отборочном турнире на ЧМ-2022 В первом команда Тите обыграла сборную Эквадора, а во втором — Парагвай. Обе встречи завершились со счетом 2:0. И эквадорцами и против парагвайцев разницу сделал Неймар — он и забивал, и ассистировал. Как обычно, в общем.

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Также важно отметить, что у Бразилии абсолютно лучший состав на этом турнире. Тите удалось собрать всех звезд, включая Неймара, Алиссона, Маркиньоса, Фирмино и Винисиуса Жуниора. Полностью состав сборной Бразилии можно увидеть здесь.

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Венесуэла

Тем временем футболисты сборной Венесуэлы ни от чего не отказывались, а если бы у них и были такие мысли, вряд ли это могло кого-то расстроить.

В начале июня венесуэльцы тоже провели две игры в квалификации ЧМ-2022. И надо сказать, что не все так уж и плохо.

В середине недели команда португальского специалиста Хосе Песейро отобрала очки у сборной Уругвая. Матч с командой Луиса Суареса и Эдинсона Кавани завершился вничью 0:0.

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Но за неделю до этого было гостевое поражение от Боливии — 1:3. Кроме того, в трех первых матчах отбора Венесуэла тоже не набрала ни одного очка, уступив Колумбии, Парагваю и Бразилии.

Прогноз и ставка

На Бразилию в этом матче можно поставить за 1.10, ничью букмекеры предлагают за 9.20, а победу Венесуэлы — за 28.00.

Понятно, что бразильцы выиграют. Вопрос только в том, будет ли здесь разгром. Вряд ли. Для Южной Америки это не очень популярная тема, даже в тех случаях, когда мощная Бразилия играет с одним из аутсайдеров.

Не исключено, что бразильцы снова забьют два мяча и успокоятся.

Ставка — победа Бразилии + тотал матча меньше 3,5 за 1.85.