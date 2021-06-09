Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуПортугалия на Евро: Роналду, лучший защитник сезона и два финала в группе
  • 19:16
    • Надаль — полуфиналист «Ролан Гаррос»
  • 18:34
    • Официально: Сарри — главный тренер «Лацио»
  • 22:50
    • СМИ: «Вест Хэм» приостановил переговоры со «Спартаком» по Кралу
  • 20:13
    • УЕФА приостановил дело в отношении клубов-основателей Суперлиги
  • 18:28
    • В УЕФА подтвердили дисквалификацию Лапочкина
    Все новости спорта

    Сборная Бразилии объявила состав на Кубок Америки-2021

    Футбол Кубок Америки-2021 Сборная Бразилии Календарь Кубка Америки-2021
    Главный тренер сборной Бразилии Тите объявил список футболистов, которые примут участие в Кубке Америки.

    Неймар
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Неймар

    Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Вевертон («Палмейрас»);

    Защитники: Эмерсон («Барселона»), Данило, Алекс Сандро (оба — «Ювентус»), Ренан Лоди, Фелипе (оба — «Атлетико»), Эдер Милитао («Реал»), Маркиньос (ПСЖ), Тьяго Силва («Челси»);

    Полузащитники: Каземиро («Реал»), Дуглас Луис («Астон Вилла»), Эвертон Рибейро («Фламенго»), Фабиньо («Ливерпуль»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Лукас Пакета («Лион»);

    Нападающие: Эвертон («Бенфика»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Габриэл Барбоза («Фламенго»), Габриэль Жезус («Манчестер Сити»), Неймар (ПСЖ), Ришарлисон («Эвертон»), Винисиус Жуниор («Реал»).

    Турнир начнется 14 июня. Бразильцы на старте соревнования встретятся с Венесуэлой.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обыграет ли Португалия команду Израиля в Лиссабоне?
  • Португалия — Израиль. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Павлюченкова впервые выйдет в финал «Большого шлема»?
  • Павлюченкова — Зиданшек. Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
  • Восстановят ли «Клипперс» силы на второй матч против «Юты»?
  • «Юта» — «Клипперс». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.46
  • Экспресс дня 10 июня
  • Завтра в 18:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Зиданшек
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Юта — Клипперс
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Милуоки — Бруклин
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Вегас — Колорадо
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.33
  • Прогноз на матч Группа C на Евро-2020
  • Футбол
  • 14/06/2021 в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Эстония — Латвия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Финикс — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Айлендерс — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры