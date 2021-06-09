Сборная Бразилии объявила состав на Кубок Америки-2021

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Вевертон («Палмейрас»);
Защитники: Эмерсон («Барселона»), Данило, Алекс Сандро (оба — «Ювентус»), Ренан Лоди, Фелипе (оба — «Атлетико»), Эдер Милитао («Реал»), Маркиньос (ПСЖ), Тьяго Силва («Челси»);
Полузащитники: Каземиро («Реал»), Дуглас Луис («Астон Вилла»), Эвертон Рибейро («Фламенго»), Фабиньо («Ливерпуль»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Лукас Пакета («Лион»);
Нападающие: Эвертон («Бенфика»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Габриэл Барбоза («Фламенго»), Габриэль Жезус («Манчестер Сити»), Неймар (ПСЖ), Ришарлисон («Эвертон»), Винисиус Жуниор («Реал»).
LISTA FINAL 📋— CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 9, 2021
A #SeleçãoBrasileira está convocada para a Copa América! O Brasil estreia no domingo (13) e luta por mais uma taça da competição. pic.twitter.com/0HrMgp4q9W
Турнир начнется 14 июня. Бразильцы на старте соревнования встретятся с Венесуэлой.