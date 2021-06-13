Зобнин: Бельгийцы быстрее думают и работают с мячом

Полузащитник «Спартака» и сборной Россиипрокомментировал поражение в матче со сборной Бельгии в 1 туре групповой стадии Евро-2020.

«Мало положительных эмоций: проиграли крупно, немного другого хотели. Много не получилось, будем делать выводы сейчас.

Во многом они были лучше. Они все играют на самом высоком уровне в топ-клубах, хорошо оснащены технически, быстрее думают и работают с мячом.

После поражения всегда тяжело, пару часов поспал. Не удалось пока эти мысли прогнать. Возможно, первая неудачная игра на Евро связана с тем, что ребята нервничали, ошибались в простых действиях. Против нас играла хорошая команда, не давала вздохнуть», — приводит слова Зобнина ТАСС.

Второй матч на чемпионате Европы сборная России проведет 16 июня. Она сыграет со сборной Финляндии.