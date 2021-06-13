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    Первый тренер Семенова: Спустили на Андрюху всех собак. Вся сборная хреновенько подготовлена

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    Александр Пискарев, первый тренер защитника сборной России Андрея Семенова, прокомментировал критику в адрес игрока после матча с Бельгией (0:3) в первом туре группового этапа Евро-2020.

    Андрей Семенов после ошибки в игре с Бельгией
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    Андрей Семенов после ошибки в игре с Бельгией

    «Всех собак спустили на Андрюху [Семенова]. На самом же деле, целая группа людей не справилась с атакой бельгийцев. Они по сущности своей сильнее нашей сборной. А что, скажите мне, в моменте со вторым голом? Шунин прямо в ноги Лукаку выбил мяч — нормально? Это элементарная детская вратарская ошибка.

    Да, Андрей промахнулся по мячу в моменте с первым голом, но есть же люди, которые должны страховать. Тот же Шунин мог выйти, перехватить мяч. А он стоит, воды в рот набрал и молчит. И это наш первый номер сборной — с ума сойти! Один промахнулся — другой подстраховал. Это нормально.

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    • Только это нужно все быстро делать. А то, нашли тоже мне одного виноватого во всей сборной.

    Вообще, если честно, вся сборная подготовлена хреновенько. Какие-то они все вялые, замедленные были вчера. Это все должны видеть и исправлять тренеры, а не искать причину в одном игроке. Почему он раньше играл нормально, а вчера нет? Это все фон ненадежности игры.

    Сыграет ли еще Андрей в основе на этом Евро? Думаю, да. А что, у нас лучше что ли есть?», — приводит слова Пискарева Sport24.

    Во втором туре сборная России сыграет с командой Финляндии. Матч состоится 16 июня в Санкт-Петербурге.

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