Черчесов объяснил обратную замену Черышева в матче с Бельгией

Главный тренер сборной Россииобъяснил, почему пошел на обратную замену полузащитникапо ходу матча Евро-2020 с Бельгией (0:3).

Черышев вышел на замену на 30-й минуте вместо травмированного Кузяева, но на 63-й минуте покинул поле — вместо него вышел Алексей Миранчук.

Все прогнозы на Евро-2020

«С одной стороны, он не попал в игру. С другой стороны, нам надо было менять систему.

В этой системе мы поставили его под Дзюбу, что для него непривычно. Дали ему немного освоиться.

Когда увидели, что не все получается, выпустили Миранчука. Вчера мы с ним разговаривали, он знал, что мы задействуем его в игре.

Он хорошо вышел и принес нам пользу. Другое дело, что там был опасный штрафной. Было бы неплохо, если бы он забил», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица Евро-2020

Бельгия набрала три очка и вышла на первое место в группе В. Столько же у Финляндии, которая ранее обыграла Данию со счетом 1:0. Россияне и датчане очков пока не набирали.

В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Бельгия 17 июня проведет матч против Дании.