Кудряшов занимается по индивидуальной программе перед матчем с Бельгией

Защитник россиянпродолжает заниматься по индивидуальной программе, сообщает «Матч ТВ».

34-летний футболист точно пропустит матчи с Бельгией и Финляндией. Кудряшова стоит ждать только к третьей игре группового этапа против Дании, который пройдет 21 июня в Копенгагене.

Остальные игроки здоровы и тренируются в общей группе перед игрой с Бельгией. Занятия проходят на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

Напомним, в пятницу полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой был исключен из-за заявки сборной России после двух положительных тестов на коронавирус. Вместо него в окончательный состав на Евро был включен защитник «Динамо» Роман Евгеньев.

В первом матче Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией. Игра пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.