Евгеньев заменит Мостового в заявке сборной России на Евро-2020

Роман Евгеньев Фото: globallookpress.com
В окончательно заявке Мостового заменит защитник «Динамо» Роман Евгеньев.
⚡️ Евгеньев вместо Мостового— Сборная России (@TeamRussia) June 11, 2021
В заявке сборной России на ЕВРО-2020 произошло изменение. В связи с неблагоприятным результатом ПЦР-тестирования Андрея Мостового тренерский штаб принял решение включить вместо него в заявку на турнир защитника Романа Евгеньева.
В пятницу Евгеньев вместе с голкипером «Зенита» Андреем Луневым и защитником «Рубина» Ильей Самошниковым должен был покинуть расположение сборной. Изначально он не входил в окончательный состав сборной на Евро.
В первом матче Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией. Игра пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.