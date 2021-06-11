Тренер сборной Дании: Наша задача — выйти из группы, а в плей-офф все решают мелочи

Тренер сборной Данииподелился ожиданиями от предстоящего стартового матча Евро-2020 с командой Финляндии.

Матч 1-го тура группы В Дания — Финляндия пройдет 12 июня в Копенгагене. Начало встречи в 19:00 мск.

«Мы не имеем право проиграть матч из-за того, что плохо к нему подготовились. Нельзя проиграть потому, что мы хотим победы меньше соперника.

И нельзя проигрывать потому, что не сделали все возможное. Надо выходить из группы. Это наша задача, а уже в плей-офф все будут решать мелочи», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Дании также сыграет в своей группе с Бельгией (17 июня, Копенгаген) и Россией (21 июня, Копенгаген).