Дзюба: Буду правильно и хорошо играть — голы придут сами

Нападающий сборной Россиивысказал мнение о предстоящем стартовом матче Евро-2020 с бельгийцами.

Матч Бельгия — Россия состоится в субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Календарь и таблица Евро-2020

«Непонятно по Де Брейне. Везде пишут, что он играть не будет. Для Бельгии это будет большая потеря. Она играет в свой стиль.

Недаром она на первом месте в рейтинге. Но никому не хотелось бы терять своих лидеров. Они как были фаворитами, так и остались.

Как бороться с центральными защитниками сборной Бельгии? Хотелось бы играть в футбол, а не бороться.

Мы ведь играем не только верхом, мы действуем по ситуации. Можем и верхом, и низом.

Я прекрасно помню, что игроки сборной Бельгии неуступчивы, сильны, организованны. Прекрасно понимаю, что от меня требуется. Опыт есть, мы все свои матчи проанализировали.

Мы, как и все спортсмены, ощущаем давление. Это нормально, каждый с ним справляется сам. Волнение есть, ведь мы в ожидании матчей.

Конечно, любому хотелось бы забить на таком турнире, но главное для нас — команда. Буду правильно и хорошо играть — голы придут сами», — приводит слова игрока пресс-служба РФС.

Все прогнозы на Евро-2020

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в своей группе с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).