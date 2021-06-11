Черчесов: Фернандес практически набрал кондиции, а Черышеву не хватает пары процентов

Матч Бельгия — Россия состоится в субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.
«Что запланировали — сделали, провели два контрольных матча. Это дало нам пищу для размышления по поводу тактики и формы каждого игрока.
В каждой команде, и у нас, в частности, не обошлось без потерь: травмы, есть и болезнь. Нам сказали, что заболел Мостовой.
Проверили — выбыл по ковиду. Это неприятный момент. Но по большому счету мы все выполнили. Теперь задача — войти в турнир.
Самошников травмирован, поэтому выбрали на замену Евгеньева. Он прошел весь сбор. Вчера проверили тесты других, утром сделали тоже — все чистые.
Если брать арифметически, то с Чемпионата мира у Бельгии осталось 18 игроков в составе. Это сыгранная команда. Они знают, чего хотят.
Мы с ними проводили три матча, все были интересными, зрелищными для болельщиков. Мы изучаем соперника, к завтрашней игре готовимся на максимуме.
Понятно, что у соперника хорошая команда. Сейчас не буду говорить о деталях, но мы их обсуждаем. У нее индивидуально сильные игроки.
А у них есть качества, которыми пользуется команда. Мы работаем над тем, чтобы нивелировать эти качества.
Но мы всегда говорим игрокам, что нужно обращать больше внимания на себя. Мы моделировали какие-то тактические вещи на тренировке.
Марио Фернандес практически набрал кондиции, а Черышеву не хватает пары процентов.
Но от тренировки к тренировке Денис превращается в самого себя и становится боевой единицей. Этому мы рады, ведь это игрок высокого уровня», — приводит слова тренера пресс-служба РФС.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в своей группе с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).