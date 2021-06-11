Черчесов: Фернандес практически набрал кондиции, а Черышеву не хватает пары процентов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, чего ждет от стартового матча Евро-2020 с бельгийцами.

Матч Бельгия — Россия состоится в субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

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«Что запланировали — сделали, провели два контрольных матча. Это дало нам пищу для размышления по поводу тактики и формы каждого игрока.

В каждой команде, и у нас, в частности, не обошлось без потерь: травмы, есть и болезнь. Нам сказали, что заболел Мостовой.

Проверили — выбыл по ковиду. Это неприятный момент. Но по большому счету мы все выполнили. Теперь задача — войти в турнир.

Самошников травмирован, поэтому выбрали на замену Евгеньева. Он прошел весь сбор. Вчера проверили тесты других, утром сделали тоже — все чистые.

Если брать арифметически, то с Чемпионата мира у Бельгии осталось 18 игроков в составе. Это сыгранная команда. Они знают, чего хотят.

Мы с ними проводили три матча, все были интересными, зрелищными для болельщиков. Мы изучаем соперника, к завтрашней игре готовимся на максимуме.

Понятно, что у соперника хорошая команда. Сейчас не буду говорить о деталях, но мы их обсуждаем. У нее индивидуально сильные игроки.

А у них есть качества, которыми пользуется команда. Мы работаем над тем, чтобы нивелировать эти качества.

Но мы всегда говорим игрокам, что нужно обращать больше внимания на себя. Мы моделировали какие-то тактические вещи на тренировке.

Календарь и таблица Евро-2020

Марио Фернандес практически набрал кондиции, а Черышеву не хватает пары процентов.

Но от тренировки к тренировке Денис превращается в самого себя и становится боевой единицей. Этому мы рады, ведь это игрок высокого уровня», — приводит слова тренера пресс-служба РФС.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в своей группе с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).