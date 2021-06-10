«Пари Сен-Жермен» объявил о подписании Вейналдума

«Пари Сен-Жермен» на своем официальном сайте объявил о подписании полузащитника сборной Нидерландов

Контракт 30-летнего игрока с парижанами рассчитан до лета 2024 года.

Вейналдум перейдет во французский клуб свободным агентом, так как его контракт с «Ливерпулем» истекает в конце июня.

«Переход в "Пари Сен-Жермен" — это новый вызов для меня. Я присоединяюсь к одной из лучших команд в Европе, и я очень хочу привнести свое желание и решимость в этот амбициозный проект», — заявил нидерландец.

В сезоне 2020/21 Вейналдум провел 51 матч и забил три гола. В составе «Ливерпуля» он стал чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов.