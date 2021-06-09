Латвийский «Вентспилс» отстранен от еврокубков на семь лет Фото: globallookpress.com
Кроме того, Союз европейских футбольных ассоциаций обвинил во взяточничестве и нарушении честности игры Николая Дьякинса и Адлана Шишканова. Первому запретили участвовать в футбольной деятельности сроком на четыре года, второго дисквалифицировали пожизненно.
Причиной отстранения «Вентспилса» от еврокубков послужил домашний матч второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2018/19 против французского «Бордо» (0:1).
Эту встречу обслуживал российский арбитр Сергей Лапочкин, который в среду по тем же обвинениям был отстранен от любой футбольной деятельности на 10 лет. По информации СМИ, представители «Вентспилса» пытались подкупить российского арбитра, о чем тот не доложил в УЕФА.