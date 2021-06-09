Колумбия — Аргентина. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (09.06.2021)

В 02:00 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Колумбия»: Давид Оспина, Джон Медина, Вильям Тесильо, Дуван Сапата, Густаво Куэльяр, Хуан Куадрадо, Йерри Мина, Луис Диас, Матеус Урибе, Хефферсон Лерма, Давинсон Санчес.

«Аргентина»: Gonzalo Montiel, Леандро Даниэль Паредес, Родриго Де Пауль, Маркос Акунья, Лионель Месси, Дамиан Эмилиано Мартинес, Кристиан Ромеро, Николас Гонсалес, Николас Отаменди, Лаутаро Мартинес.

Предыдущий матч соперников: «Аргентина» — «Колумбия» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Колумбия» — «Аргентина» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.06.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Колумбия» со счетом 2:1. Матч между командами «Колумбия» и «Аргентина» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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