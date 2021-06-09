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    Колумбия — Аргентина. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (09.06.2021)

    «Колумбия» — «Аргентина». Футбол онлайн, трансляция, составы

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    В 02:00 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч «Колумбия» — «Аргентина».

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    Составы команд:

    «Колумбия»: Давид Оспина, Джон Медина, Вильям Тесильо, Дуван Сапата, Густаво Куэльяр, Хуан Куадрадо, Йерри Мина, Луис Диас, Матеус Урибе, Хефферсон Лерма, Давинсон Санчес.

    «Аргентина»: Gonzalo Montiel, Леандро Даниэль Паредес, Родриго Де Пауль, Маркос Акунья, Лионель Месси, Дамиан Эмилиано Мартинес, Кристиан Ромеро, Николас Гонсалес, Николас Отаменди, Лаутаро Мартинес.

    Предыдущий матч соперников: «Аргентина» — «Колумбия» 0:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Колумбия» — «Аргентина» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.06.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Колумбия» со счетом 2:1. Матч между командами «Колумбия» и «Аргентина» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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