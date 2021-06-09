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    Сможет ли Аргентина с Месси обыграть Колумбию?

    Колумбия — Аргентина. Прогноз (к. 2.06) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022

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    Прогноз и ставки на Колумбия — Аргентина
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    Лионель Месси
    Сборная Аргентины сыграет на выезде с командой Колумбии в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. Матч пройдет 9 июня в Барранкилье, начало — в 02:00 мск. Колумбия — Аргентина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Колумбия

    Сборная Колумбии в пяти предыдущих матчах отборочного турнира набрала семь очков и на данный момент занимает в турнирной таблице шестое место.

    Колумбийцы осенью провалили два матча, после чего в местной федерации футбола решили сменить главного тренера. Вместо португальца Карлуша Кейруша был назначен Рейнальдо Руэда.

    По всей видимости, решение было правильным. На прошлой неделе Колумбия разгромила сборную Перу — 3:0. Для гостевого матча результат просто шикарный.

    Как и ожидалось, для колумбийцев не стало проблемой отсутствие Хамеса Родригеса, которого на этот раз не вызвали в сборную из-за плохой физической формы.

    Аргентина

    Тем временем Аргентина после пяти туров находится на втором месте, отставая от Бразилии на четыре очка.

    Аргентинцы еще ни разу не проигрывали в текущем отборе. В пяти матчах они одержали три победы.

    Осенью команда Лионеля Скалони выиграла у Эквадора, Боливии и Перу. Встреча с Парагваем завершилась вничью.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    А несколько дней назад Аргентина вместе с Лионелем Месси, который реализовал пенальти, сыграла вничью с Чили — 1:1.

    Только в одном из пяти предыдущих матчей с участием сборной Аргентины было забито больше двух мячей.

    Прогноз и ставка

    На Колумбию в этом матче можно поставить за 2.86, ничью букмекеры предлагают за 3.20, а победу сборной Аргентины — за 2.56.

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    Скорее всего, будет еще один очень интенсивный, но при этом совсем нерезультативный матч, несмотря на очень серьезную концентрацию звезд на поле. Это одна из особенностей латиноамериканского футбола.

    Ставка — тотал матча меньше 2,0 за 2.06.

    Также можно рассмотреть ставку на ничью за 3.20. Либо же на ничью со счетом 0:0 за 7.20. В таких матчах присутствие на поле Лионеля Месси вообще ничего не означает.

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