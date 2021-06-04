Аргентине не смогла обыграть Чили в отборе к ЧМ-2022

Сборныесыграли вничью в матче отборочного этапа к ЧМ-2022 со счетом 1:1.

Оба гола в матче были забиты в первом тайме. Сначала отличился Лионель Месси, реализовавший пенальти. Чилийцы отыгрались до перерыва усилиями Алексиса Санчеса.

Также сборные Уругвая и Парагвая поделили между собой очки, сыграв со счетом 0:0.

В еще одной игре сборная Боливии победила Венесуэлу со счетом 3:1.

В составе победителей дубль оформил бывший нападающий донецкого «Шахтера» Марсело Морено, еще один мяч забил Диего Бехарано. У гостей отличился Джон Чансельор.