Аргентине не смогла обыграть Чили в отборе к ЧМ-2022

Аргентина — Чили Фото: globallookpress.com
Оба гола в матче были забиты в первом тайме. Сначала отличился Лионель Месси, реализовавший пенальти. Чилийцы отыгрались до перерыва усилиями Алексиса Санчеса.
Также сборные Уругвая и Парагвая поделили между собой очки, сыграв со счетом 0:0.
В еще одной игре сборная Боливии победила Венесуэлу со счетом 3:1.
В составе победителей дубль оформил бывший нападающий донецкого «Шахтера» Марсело Морено, еще один мяч забил Диего Бехарано. У гостей отличился Джон Чансельор.