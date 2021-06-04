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    Аргентине не смогла обыграть Чили в отборе к ЧМ-2022

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    Сборные Аргентины и Чили сыграли вничью в матче отборочного этапа к ЧМ-2022 со счетом 1:1.

    Аргентина — Чили
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    Аргентина — Чили

    Оба гола в матче были забиты в первом тайме. Сначала отличился Лионель Месси, реализовавший пенальти. Чилийцы отыгрались до перерыва усилиями Алексиса Санчеса.

    Также сборные Уругвая и Парагвая поделили между собой очки, сыграв со счетом 0:0.

    В еще одной игре сборная Боливии победила Венесуэлу со счетом 3:1.

    В составе победителей дубль оформил бывший нападающий донецкого «Шахтера» Марсело Морено, еще один мяч забил Диего Бехарано. У гостей отличился Джон Чансельор.

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