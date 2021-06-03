Самедов: Не надо думать, что отсутствие де Брюйне поможет сборной России

Бывший футболист сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате Европы.

В первом туре группового этапа сборная России сыграет с Бельгией. В составе бельгийцев, скорее всего, будет отсутствовать Кевин Де Брюйне, получивший травму в финале Лиги чемпионов.

«Де Брюйне — игрок мирового уровня, суперзвезда. Но сборная Бельгии настолько мощная, что они всегда найдут, кем заменить даже де Брюйне. Это будет непросто, но, поверьте, резервы у них фантастические.

Бельгия — один из главных фаворитов турнира. Поэтому не надо думать, что отсутствие де Брюйне нам поможет.

В любом случае нужна полная концентрация. Каждый игрок должен сыграть на 101%, чтобы у нас получился удачный результат в этой игре. Ничья была бы отличным исходом», — сказал Самедов «Известиям».

Бельгия сыграет с Россией 12 июня в Санкт-Петербурге.