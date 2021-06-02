Газзаев: Стартовый состав в матче с Польшей будет оптимальным для игры с Бельгией

Бывший главный тренер ЦСКАподелился впечатлениями от игры сборнойв товарищеском матче с(1:1).

«Впечатление от игры хорошее. Во-первых, порадовала функциональная подготовка. Команда играла в активный футбол, особенно в первом тайме. Продемонстрировали очень хороший прессинг, в том числе после пропущенного гола. Вообще первую половину, несмотря на эту ошибку, провели на высоком уровне, шли в отбор мяча, создавали голевые моменты у ворот соперника. Не хватало только реализации, но это естественно, потому что команда прошла очень затяжной подготовительный сбор к Евро.

Матчи с Польшей и Болгарией входят в программу подготовки сборной к чемпионату Европы. Так что прошедшую игру стоит рассматривать в качестве подготовительной к первому матчу Евро. После второго контрольного матча у сборной будет недельный цикл целенаправленной подготовки к встрече с Бельгией.

В матче с Польшей команде не хватало свежести в исполнении технических элементов из-за тяжелых нагрузок на австрийском сборе, отсюда и проблемы с реализацией моментов.

Во втором тайме был небольшой сумбур, потому что сделали 6 замен, по возможности дали проявить себя максимальному количеству игроков. Поляки были неплохим спарринг-партнером, но главный экзамен у нас еще впереди.

Я считаю стартовый состав с этой встречи оптимальным для первого матча чемпионата Европы. Стоит только рассмотреть изменения тактической схемы под матч против Бельгии, все-таки это одна из сильнейших национальных команд на сегодняшний день», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).