Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Польша — РоссияНи уму ни сердцу. Сборная России сыграла вничью с Польшей без Левандовского
  • 10:11
    • Черчесов назвал окончательный состав сборной России на Евро-2020
  • 23:37
    • Сборная России обменялась голами с Польшей
  • 22:27
    • Россия разгромила Белоруссию и сыграет в четвертьфинале ЧМ с Канадой
  • 22:46
    • Определены все участники 1/4 финала ЧМ-2021
  • 22:40
    • Германия обыграла Латвию и вышла в плей-офф ЧМ
    Все новости спорта

    Черчесов назвал окончательный состав сборной России на Евро-2020

    Футбол Сборная России Футбол России Евро-2020 (2021) Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Тренерский штаб сборной России назвал окончательный состав на чемпионат Европы, сообщает пресс-служба национальной команды.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Вратари: Юрий Дюпин, Матвей Сафонов, Антон Шунин;

    защитники: Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Федор Кудряшов, Андрей Семенов;

    полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин, Александр Головин, Даниил Фомин, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Денис Макаров, Алексей Миранчук, Денис Черышев;

    нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный, Александр Соболев.

    Из расширенного списка в заявку на попали вратарь Андрей Лунев («Зенит»), защитники Роман Евгеньев («Динамо») и Илья Самошников («Рубин»), а также полузащитник Арсен Захарян («Динамо»).

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удастся ли сборной Англии выполнить план по результативности?
  • Англия — Австрия. Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Поможет ли Германии в матче с Данией возвращение Мюллера и Хуммельса?
  • Германия — Дания. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Как пройдет возвращение Бензема в сборную Франции?
  • Франция — Уэльс. Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.04
  • Экспресс дня 2 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Англия — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Германия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Франция — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:05
    •  2.31
  • Прогноз на матч Нидерланды — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.63
  • Прогноз на матч Бельгия — Греция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Украина — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Швейцария — Лихтенштейн
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Боливия — Венесуэла
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры