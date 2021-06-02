Черчесов назвал окончательный состав сборной России на Евро-2020

Вратари: Юрий Дюпин, Матвей Сафонов, Антон Шунин;
защитники: Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Федор Кудряшов, Андрей Семенов;
полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин, Александр Головин, Даниил Фомин, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Денис Макаров, Алексей Миранчук, Денис Черышев;
нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный, Александр Соболев.
Из расширенного списка в заявку на попали вратарь Андрей Лунев («Зенит»), защитники Роман Евгеньев («Динамо») и Илья Самошников («Рубин»), а также полузащитник Арсен Захарян («Динамо»).
❗️ Состав сборной России на ЕВРО-2020.— Сборная России (@TeamRussia) June 2, 2021
Удачи, #НашиПарни 🇷🇺#ИграемЗаВас pic.twitter.com/MMPswDwjhj