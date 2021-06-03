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    Молодежная сборная России обыграла Болгарию

    Болгария (U21) — Россия (U21): счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Товарищеские матчи Евро-2021 U21 Сборная России Футбол России Сборная Болгарии
    Молодежная сборная России (U21) одержала гостевую победу над командой Болгарии (1:0) в товарищеском матче, прошедшем в Софии.

    Молодежная сборная России
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    Молодежная сборная России

    Единственный мяч был забит на 13-й минуте. Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин выбрал грамотную позицию, сделал передачу, а полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов её уже уверенно замкнул.

    Товарищеский матч
    Болгария U21 — Россия U21 — 0:1 (0:1)
    Гол: Игнатов, 13Россия U21: Будачев, Прохин (Карпов, 60), Хлусевич (Боженов, 60), Сильянов (Степанов, 46), Кармаев (Агапов, 46), Игнатов (Карапузов, 60), Умяров (Хотулев, 75), Пруцев (Кривцов, 46), Литвинов (Кравцов, 75), Косарев (Оганесян, 60), Тюкавин (Климов, 60)Предупреждения: Кармаев, 4. Умяров, 51. Хлусевич, 52

    В следующем матче команда Михаила Галактионова сыграет против Сербии. Эта встреча пройдет 6 июня.

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