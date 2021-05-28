Хамес возмущен непопаданием в заявку сборной Колумбии на Кубок Америки

Полузащитник «Эвертона»выразил возмущение решением тренерского штаба сборной Колумбии не включить его в заявку команды на Кубок Америки-2021.

«Дорогие друзья, представители СМИ и болельщики! Я хотел бы высказаться о ситуации, которая случилась.

Сейчас я нахожусь на финишной стадии восстановительного процесса после травмы.

Я был бы готов присоединиться к команде на седьмой день сборов и, конечно же, принять участие в Кубке Америки.

С удивлением сегодня увидел сообщение, что на меня не рассчитывают и желают скорейшего выздоровления.

Отсутствие доверия тренерского штаба ломает все, и причиняет мне огромную боль, поскольку я всегда был готов пожертвовать даже жизнью ради Колумбии», — сообщается в официальном релизе Родригеса, который цитирует Sport24.

Кубок Америки-2021 пройдет с 12 июня по 12 июля в Колумбии и Аргентине. Сборная Колумбии на групповом турнире сыграет против Бразилии, Катара, Венесуэлы, Эквадора и Перу.