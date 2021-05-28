ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркос ЛьорентеТоп-3 полузащитников клубного сезона 2020/2021
  • 16:16
    • Аллегри официально вернулся в «Ювентус»
  • 18:48
    • Канада обыграла Казахстан на чемпионате мира
  • 18:09
    • Nike расторгла контракт с Неймаром из-за обвинений в домогательствах
  • 15:36
    • «Ливерпуль» объявил о приобретении защитника
  • 15:22
    • Семенов готов попробовать силы в Европе
    Все новости спорта

    Хамес возмущен непопаданием в заявку сборной Колумбии на Кубок Америки

    Футбол Сборная Колумбии Кубок Америки-2021 Эвертон Футбол Англии Календарь Кубка Америки-2019
    Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес выразил возмущение решением тренерского штаба сборной Колумбии не включить его в заявку команды на Кубок Америки-2021.

    Хамес Родригес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хамес Родригес

    «Дорогие друзья, представители СМИ и болельщики! Я хотел бы высказаться о ситуации, которая случилась.

    Сейчас я нахожусь на финишной стадии восстановительного процесса после травмы.

    Я был бы готов присоединиться к команде на седьмой день сборов и, конечно же, принять участие в Кубке Америки.

    С удивлением сегодня увидел сообщение, что на меня не рассчитывают и желают скорейшего выздоровления.

    Отсутствие доверия тренерского штаба ломает все, и причиняет мне огромную боль, поскольку я всегда был готов пожертвовать даже жизнью ради Колумбии», — сообщается в официальном релизе Родригеса, который цитирует Sport24.

    Кубок Америки-2021 пройдет с 12 июня по 12 июля в Колумбии и Аргентине. Сборная Колумбии на групповом турнире сыграет против Бразилии, Катара, Венесуэлы, Эквадора и Перу.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Финал Лиги чемпионов: «Челси» поставит «Манчестер Сити» на колени?
  • «Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.83
    •
  • Выйдет ли ЦСКА в финал Евролиги?
  • ЦСКА — «Анадолу Эфес». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сможет ли Белоруссия набрать очки в игре с Данией?
  • Дания — Белоруссия. Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.17
  • Экспресс дня 28 мая
  • Сегодня в 20:15
    •  2.83
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — Анадолу Эфес
  • Баскетбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Дания — Белоруссия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  3.72
  • Прогноз на матч Реал Солт-Лейк — Миннесота
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Германия — Финляндия
  • Хоккей
  • Завтра в 20:15
    •  1.96
  • Прогноз на матч Интер Майами — ДС Юнайтед
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Сан-Хосе Эртквейкс
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Мемфис — Юта
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 04:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры