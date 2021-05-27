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    СМИ: В Лиге чемпионов может появиться «Финал четырех»

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    УЕФА рассматривает возможность проведения финальной стадии Лиги чемпионов в формате «Финала четырех», информирует New York Times.

    Ханс-Дитер Флик с трофеем Лиги чемпионов
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    Ханс-Дитер Флик с трофеем Лиги чемпионов

    Анонимный источник из УЕФА заявил, что официально эту идею пока не обсуждали, но она вызывает поддержку у большинства.

    Подобный формат мы уже видели в сезоне 2019/20, который был приостановлен из-за коронавируса. Тогда решающие матчи Лиги чемпионов проходили в формате одноматчевого противостояния и собрали большую телевизионную аудиторию.

    Предполагается, что в турнире появится так называемая «неделя чемпионов» — два полуфинала и финал в одном городе.

    В финале Лиги чемпионов сезона 2020/21 в Порту сыграют «Манчестер Сити» и «Челси».

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