СМИ: В Лиге чемпионов может появиться «Финал четырех»

УЕФА рассматривает возможность проведения финальной стадии Лиги чемпионов в формате «Финала четырех», информирует New York Times.

Анонимный источник из УЕФА заявил, что официально эту идею пока не обсуждали, но она вызывает поддержку у большинства.

Подобный формат мы уже видели в сезоне 2019/20, который был приостановлен из-за коронавируса. Тогда решающие матчи Лиги чемпионов проходили в формате одноматчевого противостояния и собрали большую телевизионную аудиторию.

Предполагается, что в турнире появится так называемая «неделя чемпионов» — два полуфинала и финал в одном городе.

В финале Лиги чемпионов сезона 2020/21 в Порту сыграют «Манчестер Сити» и «Челси».