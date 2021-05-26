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    Захарян пропустит Евро-2020, информацию подтвердил отец игрока

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    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не сможет сыграть за сборную России на чемпионате Европы. Об этом сообщил отец футболиста Норайр Захарян.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    Ранее Захарян покинул расположение национальной команды из-за бактериальной ангины.

    «Арсен сейчас нормально себя чувствует. Он в течение недели полностью выздоровеет. Мы все его поддержали, мы рядом с ним. У него все впереди.

    Конечно, он расстроился. Он готовился, оказался в первый раз в сборной. Любой бы футболист на его месте расстроился бы. Но ничего страшного, самое главное здоровье, а дальше посмотрим.

    Еще все впереди, ему сегодня только 18 исполнилось. Сейчас он в Москве, но на днях приедет домой в Самару, и мы все вместе соберемся», — приводит слова Норайра Захаряна Sport24.

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