«Анже» — «Лилль»: счет матча 1:2, обзор голов

Футболистызавоевали золотые медали чемпионата Франции, обыграв на выезде в заключительном 38-м туре Лиги 1со счетом 2:1.

В составе победителей отличились Джонатан Дэвид и Бурак Йылмаз, реализовавший пенальти.

Уже в компенсированное время хозяева отквитали один мяч благодаря голу Анжело Фюльжини.

Футбол. Франция. Лига 1 Анже — Лилль 1:2 Голы: 0:1 Джонатан Дэвид (10'), 0:2 Бурак Йилмаз (пенальти) (45'), 1:2 Анжело Фюльжини (90') Анже: Поль Бернардони, Матео Павлович, Пьеррик Капелле (Мохамед-Али Чо, 81'), Ромен Тома, Венсан Мансо, Тома Мангани, Анжело Фюльжини, Jimmy Cabot (Сада Тиуб, 57'), Антонен Бобишон, Матиас Перейра Лаж (Сулейман Думбия, 57'), Луа Дьони (Стефан Баокен, 66') Лилль: Мик Меньян, Зеки Мехмет Челик, Тьягу Джало, Свен Ботман, Рейнилду, Юсуф Язиджи (Жонатан Бамба, 67'), Ренату Саншеш (Луис Араужо, 82'), Бенжамен Андре, Бубакари Сумаре, Джонатан Дэвид (Жонатан Иконе, 90'), Бурак Йилмаз (Шека, 82') Предупреждения: Ренату Саншеш (75'), Зеки Мехмет Челик (78')

«Лилль» набрал 83 очка и обеспечил себе первое место в таблице чемпионата Франции. Последний раз «Лилль» выигрывал чемпионат Франции в сезоне-2010/11. В общей сложности это четвертый триумф клуба в чемпионате страны.

Календарь и таблица Лиги 1

В параллельном матче «Пари Сен-Жермен» со счетом 2:0 победил на выезде «Брест».

В первом тайме хавбек хозяев Ромен Февр срезал мяч в свои ворота, а после перерыва счет удвоил Киллиан Мбаппе.

Отметим, что при счете 0:0 Неймар не реализовал пенальти в ворота «Бреста».

Футбол. Франция. Лига 1 Брест — ПСЖ 0:2 Голы: 0:1 Ромен Февр (автогол) (37'), 0:2 Килиан Мбаппе (71') Брест: Готье Ларсоннёр, Жан-Кевин Дюверн, Брендан Шардонне, Ромен Перро, Жюльен Фоссюрье, Харис Белькебла (Жеан Лукас, 78'), Франк Онора, Ромен Февр (Ирвин Кардона, 78'), Уго Маньетти (Hiang'a Mbock, 87'), Гаэтен Шарбонье (Людовик Бааль, 83'), Стив Мунье (Жереми ле Дуарон, 87') ПСЖ: Кейлор Навас, Преснел Кимпембе, Маркос Маркиньос, Абду Диалло, Колин Дагба, Рафинья (Идрисса Гана Гейе, 72'), Перейра Данилу, Андер Эррера, Килиан Мбаппе, Неймар, Анхель Ди Мария (Мауро Икарди, 72') Предупреждения: Андер Эррера (27'), Неймар (34'), Уго Маньетти (35')

«ПСЖ», который прервал серию из трех чемпионств в Лиге 1, набрал 82 очка и завоевал прямую путевку в Лигу чемпионов.

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Еще в одном матче «Монако» разделил очки с «Лансом» (0:0) и сыграет в квалификации Лиги чемпионов, благодаря осечке «Лиона», который дома уступил «Ницце» — 2:3.

«Лион» (76 очков) сыграет в Лиге Европы, как и «Марсель», а «Ренн» — в Лиге Конференций.