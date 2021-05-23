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    Кейн стал лучшим бомбардиром и ассистентом АПЛ в сезоне 2020/21

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    Лучшим бомбардиром Английской Премьер-лиги в сезоне 2020/21 стал с 23 голами нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    Кейн отличился в игре заключительного тура против «Лестера» и в итоге на 1 мяч опередил нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

    Лучшим ассистентом сезона также стал Кейн, отдавший 14 голевых передач.

    Второе место разделили полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш и хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне — по 12 ассистов.

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    • Кейн — второй футболист в истории АПЛ, ставший лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом в одном и том же сезоне.

    Ранее это удавалось лишь Энди Коулу — за «Ньюкасл» в сезоне-1993/94 (34 гола и 13 результативных передач).

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