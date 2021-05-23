Гасперини может сменить Пирло в «Ювентусе»

Джан Пьеро Гасперини и Андреа Пирло Фото: globallookpress.com
По данным источника, руководство «Бьянконери» рассматривает Гасперини в качестве одного из главных кандидатов на пост наставника первой команды.
Пирло могут уволить по окончании сезона, если «Зебры» не пройдут в Лигу чемпионов. Сейчас они находятся на 5 месте с 75 очками на счету. От четвертой позиции «Юве» отделяет одно очко.
«Ювентус» сыграет с «Болоньей» 23 мая в рамках 38 тура Серии А. Прогноз на эту встречу есть на нашем сайте.
«Аталанта» сыграет с «Миланом», но в любом случае будет играть в Лиге чемпионов.