Гасперини может сменить Пирло в «Ювентусе»

Главный тренер «Аталанты»может стать преемником Андреа Пирло в «Ювентусе», сообщает Calciomercato.

По данным источника, руководство «Бьянконери» рассматривает Гасперини в качестве одного из главных кандидатов на пост наставника первой команды.

Пирло могут уволить по окончании сезона, если «Зебры» не пройдут в Лигу чемпионов. Сейчас они находятся на 5 месте с 75 очками на счету. От четвертой позиции «Юве» отделяет одно очко.

«Ювентус» сыграет с «Болоньей» 23 мая в рамках 38 тура Серии А. Прогноз на эту встречу есть на нашем сайте.

«Аталанта» сыграет с «Миланом», но в любом случае будет играть в Лиге чемпионов.