В воскресенье, 23 мая, «Болонья» на своем поле примет «Ювентус» в рамках 38-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на арене «Ренато Далль'Ара», начнется в 21:45 по московскому времени. «Болонья» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Болонья»

«Болонья» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 41 очко.

В национальном первенстве «красно-синие» одержали десять побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений.

Подопечные Синиши Михайловича не побеждали с 18 апреля, а в мае разошлись миром с «Фиорентиной» (3:3), «Удинезе» (1:1) и «Вероной» (2:2), а также уступили «Дженоа» (0:2).

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После травм у «Болоньи» восстанавливаются Арон Хики, Николас Домингес и Маттиас Сванберг.

«Ювентус»

«Ювентус» расположился на пятой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А с 75 баллами.

На счету туринской команды 22 победы, девять ничьих и шесть поражений в 37 сыгранных турах.

В мае команда Андреа Пирло проиграла «Милану» (0:3), выиграв у «Удинезе» (2:1), «Сассуоло» (3:1) и миланского «Интера» (3:2).

Накануне «старая синьора» завоевала Кубок Италии, одолев в финальном матче «Аталанту» (2:1).

Серьезных кадровых проблем у «Ювентуса» сейчас нет.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Ювентуса» — 1.24, победа «Болоньи» — 12.00, ничья — 6.80.

«Красно-синие» упустили шанс пробиться в верхнюю половину турнирной таблицы, поэтому последний тур первенства превратился для них в формальность.

А вот «старая синьора» не имеет права на ошибку, ведь на кону стоит попадание в Лигу чемпионов. Команде Андре Пирло нужно не только побеждать, но и рассчитывать на осечку «Наполи» или «Милана».

Несмотря на то, что туринцы потратили много сил в финале Кубка Италии, нам кажется, что мотивированные суперзвезды приведут свою команду к уверенной победе, тем более что «Болонья» в последнее время много пропускает. Наш прогноз и ставка — «победа "Ювентуса" с форой -1,5» за 1.70.

Также можно попробовать ставку «гости победят и не пропустят». Она принимается с привлекательным коэффициентом 2.60.