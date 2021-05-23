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    Успеет ли «Ювентус» восстановить силы после финала Кубка Италии?

    «Болонья» — «Ювентус». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 23 мая 2021 года

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    В воскресенье, 23 мая, «Болонья» на своем поле примет «Ювентус» в рамках 38-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на арене «Ренато Далль'Ара», начнется в 21:45 по московскому времени. «Болонья» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 23 Мая 2021 года
    Болонья
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    •  Болонья 21:45 Ювентус Ювентус
  • Турин
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    Коэффициенты на матч
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  • 6.50
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    «Болонья»

    «Болонья» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 41 очко.

    В национальном первенстве «красно-синие» одержали десять побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений.

    Подопечные Синиши Михайловича не побеждали с 18 апреля, а в мае разошлись миром с «Фиорентиной» (3:3), «Удинезе» (1:1) и «Вероной» (2:2), а также уступили «Дженоа» (0:2).

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    После травм у «Болоньи» восстанавливаются Арон Хики, Николас Домингес и Маттиас Сванберг.

    «Ювентус»

    «Ювентус» расположился на пятой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А с 75 баллами.

    На счету туринской команды 22 победы, девять ничьих и шесть поражений в 37 сыгранных турах.

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    • В мае команда Андреа Пирло проиграла «Милану» (0:3), выиграв у «Удинезе» (2:1), «Сассуоло» (3:1) и миланского «Интера» (3:2).

    Накануне «старая синьора» завоевала Кубок Италии, одолев в финальном матче «Аталанту» (2:1).

    Серьезных кадровых проблем у «Ювентуса» сейчас нет.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Ювентуса» — 1.24, победа «Болоньи» — 12.00, ничья — 6.80.

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    «Красно-синие» упустили шанс пробиться в верхнюю половину турнирной таблицы, поэтому последний тур первенства превратился для них в формальность.

    А вот «старая синьора» не имеет права на ошибку, ведь на кону стоит попадание в Лигу чемпионов. Команде Андре Пирло нужно не только побеждать, но и рассчитывать на осечку «Наполи» или «Милана».

    Несмотря на то, что туринцы потратили много сил в финале Кубка Италии, нам кажется, что мотивированные суперзвезды приведут свою команду к уверенной победе, тем более что «Болонья» в последнее время много пропускает. Наш прогноз и ставка — «победа "Ювентуса" с форой -1,5» за 1.70.

    Также можно попробовать ставку «гости победят и не пропустят». Она принимается с привлекательным коэффициентом 2.60.

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