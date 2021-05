Рубен Диаш признан лучшим игроком года по версии английских журналистов

Защитник «Манчестер Сити»признан лучшим игроком года по версии Ассоциации английских футбольных журналистов.

В текущем сезоне португальский футболист провел в АПЛ 30 матчей, в которых забил один гол.

Диаш перешел в «Манчестер Сити» прошлым летом из лиссабонской «Бенфики».

Напомним, «Манчестер Сити» досрочно выиграл чемпионат Англии.

BREAKING — Ruben Dias is the Footballer of the Year 2021. The @ManCity and Portugal defender beat Harry Kane and Kevin De Bruyne in our poll of almost 700 FWA members. More here: https://t.co/sQBPdbsAqM #FOTY21 #Dias @rubendias pic.twitter.com/Puv9UCoW4U