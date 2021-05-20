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    Рубен Диаш признан лучшим игроком года по версии английских журналистов

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    Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш признан лучшим игроком года по версии Ассоциации английских футбольных журналистов.

    Рубен Диаш
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    Рубен Диаш

    В текущем сезоне португальский футболист провел в АПЛ 30 матчей, в которых забил один гол.

    Диаш перешел в «Манчестер Сити» прошлым летом из лиссабонской «Бенфики».

    Напомним, «Манчестер Сити» досрочно выиграл чемпионат Англии.

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