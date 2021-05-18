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    Ротенберг: Заболотный самовольно ушел из «Сочи»

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    Владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что форвард Антон Заболотный перешел в ЦСКА, не предупредив об этом руководство клуба.

    Антон Заболотный
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    Антон Заболотный

    «Тренер занимается составом, они дают мне списки, кто мог бы усилить команду, кто остается, а кто самовольно ушел, даже не предупредив меня. Это Антон Заболотный.

    Я ему сказал, что это его выбор, чтобы он понимал, что здесь он вырос как футболист, получил вызов в сборную России. Да, это дело футболистов, где им играть, где развиваться и где они достигнут наивысшего результата. Дай бог, чтобы у него получилось в ЦСКА.

    Он сделал выбор, на тему контракта я с ним не разговаривал. Но мы говорили ему, что хотим, чтобы он был у нас, мы на него рассчитывали», — цитирует Ротенберга «Р-Спорт».

    Заболотный является воспитанником ЦСКА. 29-летний футболист перешел в «Сочи» в 2019 году в качестве свободного агента.

    В минувшем сезоне РПЛ он провел за клуб 30 матчей, в которых забил 10 голов и сделал пять результативных передач.

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