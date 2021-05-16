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    «Атлетико» вырвал победу в матче с «Осасуной» и сохранил лидерство

    «Атлетико» — «Осасуна»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Мадридский «Атлетико» на своем поле взял верх над «Осасуной» (2:1) в матче 37-го тура чемпионата Испании.

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    Счет в матче на 75-й минуте открыли гости. Прошла подача с левого фланга на Анте Будимира, который головой пробил по рамке соперника, и Облак уже за линией ворот отразил сферу в сторону.

    На 82-й минуте прошла атака хозяев через левый край. Последовала передача Фелиша на Ренана Лоди, который принял мяч в чужой штрафной, после чего послал сферу под перекладину, сравняв счет.

    А спустя шесть минут с левого фланга Карраско выполнил прострел в центр штрафной «Осасуны». Мяч получил там Луис Суарес, который в касание переправил мяч в левый от себя угол.

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетико — Осасуна 2:1
    Голы: 0:1 Анте Будимир (75'), 1:1 Ренан Лоди (82'), 2:1 Луис Суарес (88') Атлетико: Ян Облак, Стефан Савич, Фелипе, Марио Эрмосо (Ренан Лоди, 66'), Киран Триппьер, Коке, Сауль Ньигес (Жоау Фелиш, 66'), Маркос Льоренте (Эктор Эррера, 80'), Луис Суарес (Жоффрей Кондогбиа, 90'), Анхель Корреа (Мусса Дембеле, 80'), Янник Карраско Осасуна: Серхио Эррера, Хуан Крус, Гарсия Унай Лугеа, Давид Гарсия, Рубен Гарсия, Хонас Рамальо, Хонатан Родригес (Роберто Торрес, 65'), Дарко Брашанац (Эсекьель Авила, 90'), Энрике Барха (Лукас Торро, 77'), Хон Монкайола, Анте Будимир (Энрик Гальего, 77') Предупреждения: Анте Будимир (76'), Лукас Торро (85'), Луис Суарес (89')

    «Атлетико» с 83 очками удерживает лидерство в таблице Примеры. «Осасуна» с 44 очками на 11-м месте.

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