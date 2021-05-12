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    Клубы РПЛ хотят предложить РФС новый формат вылета из лиги

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    Клубы РПЛ планируют предложить РФС новый формат вылета из высшего дивизиона, информирует «Р-Спорт».

    «Ротор» занимает 15-е место в РПЛ
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    «Ротор» занимает 15-е место в РПЛ

    Как стало известно источнику, клубы РПЛ хотят, чтобы напрямую из лиги вылетал только один клуб, занявший 16-е место.

    В то же время команда, ставшая 15-й, будет играть стыковые матчи со второй командой первенства ФНЛ.

    Сейчас в ФНЛ вылетают две худшие команды сезона РПЛ, а клубы, занявшие 13-е и 14-е места, играют стыковые матчи с командами, занявшими третье и четвертое места в ФНЛ.

    За тур до окончания РПЛ в сезоне 2020/21 «Тамбов» (13 очков) занимает 16-е место, волгоградский «Ротор» (21) — 15-е, «Уфа» (22) — 14-е, тульский «Арсенал» (23) — 13-е.

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