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    «Реал» опубликовал заявку на матч с «Гранадой»

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    Мадридский «Реал» составил заявку на матч 36 тура Примеры против «Гранады».

    Карим Бензема
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    Карим Бензема

    Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Диего Альтубе;

    Защитники: Эдер Милитао, Начо Фернандес, Альваро Одриосола, Мигель Гутьеррес;

    Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Феде Вальверде, Иско, Марвин, Антонио Бланко;

    Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Винисиус Жуниор, Мариано Диас, Родриго Гоэс.

    Рафаэль Варан и Серхио Рамос не смогут сыграть из-за травм.

    Поединок между «Реалом» и «Гранадой» состоится 13 мая в 23:00 мск. Сайт LiveSport.Ru составил прогноз на это событие.

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