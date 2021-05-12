«Реал» опубликовал заявку на матч с «Гранадой»

Карим Бензема Фото: globallookpress.com
Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Диего Альтубе;
Защитники: Эдер Милитао, Начо Фернандес, Альваро Одриосола, Мигель Гутьеррес;
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Феде Вальверде, Иско, Марвин, Антонио Бланко;
Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Винисиус Жуниор, Мариано Диас, Родриго Гоэс.
Рафаэль Варан и Серхио Рамос не смогут сыграть из-за травм.
Поединок между «Реалом» и «Гранадой» состоится 13 мая в 23:00 мск. Сайт LiveSport.Ru составил прогноз на это событие.