Мадридский «Реал» сыграет на выезде против «Гранады» в рамках 36-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 13 мая, начало — в 23:00 мск. «Гранада» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гранада»

«Гранада» после 35-ти сыгранных матчей занимает в турнирной таблице Ла Лиги десятое место.

В прошлом туре команда Диего Мартинеса уступила на выезде «Бетису» (1:2), а перед этим проиграла «Кадису» (0:1).

Очевидно, что «Гранада» не видела смысла напрягаться после сенсационной победы над «Барселоной» на «Камп Ноу». Тем более она уже давным-давно обезопасила себя от вылета в Сегунду.

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«Гранада» потерпела три поражения в четырех предыдущих матчах на своем поле.

«Реал»

Сколько раз «Реал» уже мог обогнать «Атлетико» и возглавить Ла Лигу, сложно сосчитать. Та же история, что и у «Барселоны», которая тоже каждую неделю радует команду Диего Симеоне.

«Реал» в минувшее воскресенье мог воспользоваться результатом матча между «Барселоной» и «Атлетико», которые сыграли вничью, но тоже оступился. «Королевский клуб» потерял очки в домашней игре против «Севильи» — ничья 2:2.

Матч получился скандальным, Зинедин Зидан даже намекнул, что в неудаче его команды виноват арбитр. А француз, как известно, редко (почти никогда) жалуется на судейство.

Беспроигрышная серия «Реала» в чемпионате Испании составляет уже 14 матчей. При этом в пяти предыдущих турах «Королевский клуб» трижды сыграл вничью.

В матче против «Севильи» команда Зидана впервые с 30 января пропустила в рамках Ла Лиги больше одного мяча.

Прогноз и ставка

На «Гранаду» в этом матче можно поставить за 9.10, ничью букмекеры предлагают за 5.05, а победу «Реала» — за 1.44.

«Гранада» только что провела посредственные матчи с «Кадисом» и «Бетисом», но это совсем не значит, что «Реал» теперь точно выиграет. Как раз наоборот, будет очень сложно .

Для таких команд, как «Гранада», нет ничего лучше, чем отобрать очки у грандов. В этом вся суть испанских середняков.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.31. «Гранаде» нечего терять, она будет огрызаться.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.93.