ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Станислав ЧерчесовСписок Черчесова. Россия готовится к Евро с Захаряном, но без Смолова и Гильерме
  • 21:59
    • «МЮ» проиграл «Лестеру», сделав «Ман Сити» чемпионом Англии
  • 23:47
    • «Наполи» забил пять мячей «Удинезе»
  • 21:10
    • Источник: Финал Лиги чемпионов перенесут в Порту
  • 13:35
    • Черчесов огласил расширенный состав сборной России для подготовки к Евро-2020
  • 17:53
    • Черчесов объяснил невызов в сборную Гильерме
    Все новости спорта

    «Наполи» забил пять мячей «Удинезе»

    «Наполи» — «Удинезе»: счет матча 5:1, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Удинезе Наполи Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 36-го тура чемпионата Италии «Наполи» одержал домашнюю победу над «Удинезе» со счетом 5:1.

    «Наполи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Наполи»

    В составе победителей отличились Пётр Зелиньски, Фабиан Руис, Ирвин Лосано, Джованни Ди Лоренцо и Лоренцо Инсинье.

    Единственный гол гостей забил Стефано Окака .

    Футбол. Италия. Серия А
    Наполи — Удинезе 5:1
    Голы: 1:0 Пётр Зелиньски (28'), 2:0 Фабиан (31'), 2:1 Стефано Окака Чука (41'), 3:1 Ирвин Лосано (56'), 4:1 Джованни Ди Лоренцо (66'), 5:1 Лоренцо Инсинье (90') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Эльсеид Хюсай (Диего Демме, 84'), Амир Ррахмани, Костас Манолас, Тьемуэ Бакайоко (Мариу Руй, 84'), Фабиан, Ирвин Лосано (Маттео Политано, 75'), Пётр Зелиньски (Элиф Элмас, 76'), Лоренцо Инсинье, Виктор Осимхен (Дрис Мертенс, 70') Удинезе: Хуан Муссо, Кевин Бонифаци, Йенс Ларсен, Родриго Бекао (Томас Ауэян, 54'), Жан-Виктор Макенго (Мартин Палумбо, 85'), Родриго Де Пауль, Уолас (Фернандо Форестьери, 54'), Науэль Молина, Роберто Перейра, Марвин Зегелар (Самир Ханданович, 75'), Стефано Окака Чука (Петар Мичин, 76') Предупреждение: Кевин Бонифаци (54')

    «Наполи» с 73 очками на втором месте в таблице Серии А, а «Удинезе» на 11-м месте — 40 очков.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» и «Крылья Советов» «засушат» финал Кубка России?
  • «Локомотив» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
  • Сможет ли «Челси» обыграть «Арсенал»?
  • «Челси» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Как Россия начнет Евротур в Праге?
  • Швеция — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.04
  • Экспресс дня 12 мая
  • Сегодня в 23:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Локомотив — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Челси — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.79
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Пегула — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Звонарева — Квитова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Атланта — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Брэди — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Юта — Портленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры