«Наполи» — «Удинезе»: счет матча 5:1, обзор голов

В составе победителей отличились Пётр Зелиньски, Фабиан Руис, Ирвин Лосано, Джованни Ди Лоренцо и Лоренцо Инсинье.
Единственный гол гостей забил Стефано Окака .
Футбол. Италия. Серия А
Наполи — Удинезе 5:1
Голы: 1:0 Пётр Зелиньски (28'), 2:0 Фабиан (31'), 2:1 Стефано Окака Чука (41'), 3:1 Ирвин Лосано (56'), 4:1 Джованни Ди Лоренцо (66'), 5:1 Лоренцо Инсинье (90') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Эльсеид Хюсай (Диего Демме, 84'), Амир Ррахмани, Костас Манолас, Тьемуэ Бакайоко (Мариу Руй, 84'), Фабиан, Ирвин Лосано (Маттео Политано, 75'), Пётр Зелиньски (Элиф Элмас, 76'), Лоренцо Инсинье, Виктор Осимхен (Дрис Мертенс, 70') Удинезе: Хуан Муссо, Кевин Бонифаци, Йенс Ларсен, Родриго Бекао (Томас Ауэян, 54'), Жан-Виктор Макенго (Мартин Палумбо, 85'), Родриго Де Пауль, Уолас (Фернандо Форестьери, 54'), Науэль Молина, Роберто Перейра, Марвин Зегелар (Самир Ханданович, 75'), Стефано Окака Чука (Петар Мичин, 76') Предупреждение: Кевин Бонифаци (54')
«Наполи» с 73 очками на втором месте в таблице Серии А, а «Удинезе» на 11-м месте — 40 очков.