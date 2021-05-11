Буффон объявил об уходе из «Ювентуса» в конце сезона

Голкипер «Ювентуса»завершит выступление за туринский клуб по окончании сезона.

43-летний футболист вернулся в Турин в июле 2019 года после года, проведенного в «Пари Сен-Жермен». Его действующий контракт истекает в июне.

«С моим будущим все предельно ясно. Прекрасный и длительный этап карьеры в "Ювентусе" подойдет к концу в этом году.

Либо я завершу карьеру, либо найду команду, которая мотивирует меня играть дальше. Возможно, получу другой жизненный опыт, я приму это во внимание.

Я чувствую, что отдал "Ювентусу" все, и большего сделать нельзя», — приводит слова Буффона beIN Sports.

Буффон провел три сухих матча в Серии А из семи в нынешнем сезоне. Также он помог команде дойти до финала Кубка Италии.