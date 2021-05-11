«Бетис» — «Гранада»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 35-го тура чемпионата Испаниина своем поле победилсо счетом 2:1.

Дубль в составе хозяев оформил Борха Иглесиас. За гостей отличился Дарвин Мачис.

Футбол. Испания. Примера Бетис — Гранада 2:1 Голы: 1:0 Борха Иглесиас (39'), 1:1 Дарвин Мачис (66'), 2:1 Борха Иглесиас (87') Бетис: Клаудио Браво, Марк Бартра, Виктор Руис, Эмерсон, Хуан Миранда, Серхио Каналес (Андрес Гуардадо, 89'), Вилльям Карвалью (Родриго Эрнандес, 80'), Хоакин (Диего Лайнес, 72'), Родригес Гидо, Айтор Руйбаль (Кристиан Тельо, 72'), Борха Иглесиас Гранада: Аарон Эскандель, Димитри Фулкье, Херман Санчес, Кини Марин, Домингуш Дуарте (Неуэн Перес, 76'), Максим Гоналон, Антонио Пуэртас, Дарвин Мачис (Виктор Диас, 77'), Анхель Монторо (Федерико Вико, 13'), Янхель Эррера (Ян Брис Этеки, 63'), Луис Суарес Предупреждения: Анхель Монторо (13'), Виктор Руис (55'), Антонио Пуэртас (57'), Хоакин (64'), Ян Брис Этеки (69'), Кини Марин (90')

«Бетис» поднялся на 6-е место в турнирной таблице Примеры, набрав 54 очков. «Гранада» с 45 очками располагается на 10-й строчке.

Следующий матч команда Мануэля Пеллегрини проведет с «Эйбаром» 13 мая на выезде. Коллектив Диего Мартинеса в этот день примет «Реал».