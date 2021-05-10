Идову: «Спартак» не может — судья поможет!

Защитник «Химок»раскритиковал работу бригады арбитров, обслуживавшей на матче 29-го тура РПЛ против(1:2).

На 37-й минуте полузащитник «Химок» Максим Глушенков получил прямую красную карточку после того, как ударил защитника «Спартака» Айртона шипами в пах.

Красно-белые смогли сравнять счет во втором тайме — на 53-й минуте судья Владислав Безбородов назначил пенальти в ворота «Химок».

Кроме того, Безбородов засчитал гол в ворота «Спартака» после того, как мяч попал в руку Идову в центре поля.

«Они [»Спартак«] не могут, судья поможет! Красная Глушенкову по делу. Тут и спорить не о чем.

Пенальти — весь сезон нам твердят про умышленную игру рукой, расстояние от игрока, естественное положение...

Ларссон плохо обработал мяч, и он его уже потерял, т. к. он шел к Лантратову прямо. Данилкин находится сзади в одном метре, за полсекунды мяч попадает ему в руку...

Что он с ней должен сделать, куда убрать... Он умышленно ей играет? Нет. Мешал ли он голу? Нет. Момент уже весь исчерпан плохой обработкой.

Знал он, что такой отскок будет? Куда там», — написал Идову в своем инстаграме.

Отметим, что права на Идову принадлежат «Локомотиву» — футболист выступает за «Химки» на правах аренды. Железнодорожники ведут борьбу со «Спартаком» за попадание в Лигу чемпионов.