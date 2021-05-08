ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Микель Артета и игроки «Арсенала»«Арсенал» потерялся на поле. Тактика Артеты не работает
  • 21:59
    • «Сочи» вырвал победу у «Ротора»
  • 21:29
    • Источник: Заболотный подпишет двухлетний контракт с ЦСКА
  • 20:11
    • Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула в Англию
  • 00:24
    • Дубль Йылмаза помог «Лиллю» крупно обыграть «Ланс»
  • 23:55
    • Дубль Уилсона помог «Ньюкаслу» обыграть «Лестер»
    Все новости спорта

    Витория: Мне нужен клуб с перспективой выигрывать трофеи

    Футбол Спартак РПЛ Футбол России Бенфика Португалия Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Экс-наставник «Бенфики» Руй Витория, который может возглавить «Спартак», высказался по поводу своей карьеры.

    Руй Витория
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Руй Витория

    Нынешний главный тренер москвичей Доменико Тедеско покинет «Спартак» по окончании нынешнего сезона, решив не продлевать контракт с клубом.

    «Да, я запустил [карьеры] Феликса, Рубена Диаша и Ренату Саншеша, но у меня как тренера есть глобальное видение клуба, я не просто тот, кто позволяет клубам, в которых работает, хорошо продавать игроков.

    Моя заслуга в том, что я выигрывал трофеи везде, где был. Хотя в "Аль-Насре", например, были футболисты, которые играли там пять лет и составляли костяк команды.

    Не сомневаюсь, что стал лучше как тренер. Между таким большим клубом, как "Бенфика", и работой в Саудовской Аравии или "Витории Гимараэш" много различий. Чувствую себя лучше [благодаря этому опыту].

    Что бы сказал президенту своего нового клуба? Он нанимает не просто тренера, а партнера. У нас одна цель, мы доверяем друг другу в достижении одной цели.

    Затем я хотел бы упомянуть свой тренерский стиль: мои команды всегда организованы, стараются хорошо играть, и я вижу постоянное развитие клуба через игроков. После года или двух лет со мной клуб становится другим, я оставляю в нем след, свой стиль игры.

    Я честный, трудолюбивый, преданный делу, и я хочу работать в клубе с перспективой завоевания титулов. Думаю, что для меня важно, чтобы я выигрывал титулы, где бы я не работал, как это было в моих предыдущих командах», — цитирует тренера Maisfutebol со ссылкой на L’Equipe.

    Ранее появилась информация, что Витория, с которым ведёт переговоры московский «Спартак», также находится в сфере интересов французского «Лиона».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» подвинет «Атлетико» с первого места?
  • «Барселона» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Репетиция финала ЛЧ: «Ман Сити» и «Челси» максимально замаскируются
  • «Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 3.62
    •
  • Как пройдет репетиция финала Кубка Германии?
  • «Боруссия» Дортмунд — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 8 мая
  • Сегодня в 22:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  3.62
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лидс — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Интер — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч ЦСКА — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Фиорентина — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры