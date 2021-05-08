Витория: Мне нужен клуб с перспективой выигрывать трофеи

Экс-наставник «Бенфики», который может возглавить, высказался по поводу своей карьеры.

Нынешний главный тренер москвичей Доменико Тедеско покинет «Спартак» по окончании нынешнего сезона, решив не продлевать контракт с клубом.

«Да, я запустил [карьеры] Феликса, Рубена Диаша и Ренату Саншеша, но у меня как тренера есть глобальное видение клуба, я не просто тот, кто позволяет клубам, в которых работает, хорошо продавать игроков.

Моя заслуга в том, что я выигрывал трофеи везде, где был. Хотя в "Аль-Насре", например, были футболисты, которые играли там пять лет и составляли костяк команды.

Не сомневаюсь, что стал лучше как тренер. Между таким большим клубом, как "Бенфика", и работой в Саудовской Аравии или "Витории Гимараэш" много различий. Чувствую себя лучше [благодаря этому опыту].

Что бы сказал президенту своего нового клуба? Он нанимает не просто тренера, а партнера. У нас одна цель, мы доверяем друг другу в достижении одной цели.

Затем я хотел бы упомянуть свой тренерский стиль: мои команды всегда организованы, стараются хорошо играть, и я вижу постоянное развитие клуба через игроков. После года или двух лет со мной клуб становится другим, я оставляю в нем след, свой стиль игры.

Я честный, трудолюбивый, преданный делу, и я хочу работать в клубе с перспективой завоевания титулов. Думаю, что для меня важно, чтобы я выигрывал титулы, где бы я не работал, как это было в моих предыдущих командах», — цитирует тренера Maisfutebol со ссылкой на L’Equipe.

Ранее появилась информация, что Витория, с которым ведёт переговоры московский «Спартак», также находится в сфере интересов французского «Лиона».