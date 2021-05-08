Названы основные претенденты на пост главного тренера «Ювентуса»

Основными кандидатами на пост главного тренера «Ювентуса» являются возглавляющий «Реал»из «Наполи», сообщает Tuttosport.

Действующий тренер туринского коллектива Андреа Пирло покинет команду независимо от результатов команды в конце чемпионата.

Зидан является главным кандидатом, однако зарплата специалиста в 12 миллионов евро за сезон является основным препятствием для заключения договора. Гаттузо же — более бюджетный вариант для «Ювентуса».

В настоящее время «старая синьора» занимает третье место в таблице Серии А с 69 очками и еще не гарантировала себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.