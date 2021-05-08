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    Названы основные претенденты на пост главного тренера «Ювентуса»

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    Основными кандидатами на пост главного тренера «Ювентуса» являются возглавляющий «Реал» Зинедин Зидан и Дженнаро Гаттузо из «Наполи», сообщает Tuttosport.

    Зинедин Зидан
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    Зинедин Зидан

    Действующий тренер туринского коллектива Андреа Пирло покинет команду независимо от результатов команды в конце чемпионата.

    Зидан является главным кандидатом, однако зарплата специалиста в 12 миллионов евро за сезон является основным препятствием для заключения договора. Гаттузо же — более бюджетный вариант для «Ювентуса».

    В настоящее время «старая синьора» занимает третье место в таблице Серии А с 69 очками и еще не гарантировала себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

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