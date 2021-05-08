Игнатьев: У меня тяжелая конкуренция в «Рубине», Деспотович много забивает

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев поделился впечатлениями после победы над тульским «Арсеналом» (4:2) в матче 29-го тура РПЛ, в котором он отдал голевую передачу.

«Все видели, тяжелая игра была. Начали очень плохо, проигрывали 0:2, пришлось менять ход игры, менять тактику игры.

Очень важная победа для команды. Это борьба за еврокубки, каждый этого хочет, каждый к этому идет.

Будет тяжело и в следующей игре с "Ротором", потому что они борются за то, чтобы покинуть зону вылета, и их нельзя недооценивать. Они всегда выходят как на последнюю игру.

Мое голевое действие, конечно, такое… Как говорится, не пахнет. Я рад, конечно, потому что у меня в целом тяжелая конкуренция в команде. Деспотович, который играет на моей позиции, находится в прекрасной форме, много забивает.

Но это ни в коем случае не оправдание, это значит, что надо еще больше работать, прилагать больше усилий и серьезнее ко всему относиться.

И я думаю, что все будет хорошо, будем работать, не сдадимся ни в коем случае, всё будет нормально», — приводит слова игрока пресс-служба «Рубина».

В текущем сезоне чемпионата России 22-летний Игнатьев провел 16 матчей, забил два мяча и отдал столько же голевых передач.

«Рубин» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка.